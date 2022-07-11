Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ударами ВКС России по базам в Харькове уничтожено около 250 боевиков ВСУ
Евгений Пригожин рассказал Bloomberg о преступлениях миротворцев ООН в ЦАР
Губернатор Алиханов предложил запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ
В Северодонецке под завалами остаются тела погибших от обстрелов ВСУ
Сенатор Цеков: призывы Киева к жителям юга Украины — неумелая провокация
Сайгин опроверг слухи по поводу применения ядерного оружия и мобилизации в РФ
С 11 июля электричество для эстонцев подорожало до 550 евро за мегаватт/час
Совфед и Госдума могут собраться на внеплановые заседания 15 июля
Сивков: ракетные комплексы ATACMS США смогут поразить Крымский мост

Марченко: не все страны ЕС готовы выделить Украине девять миллиардов евро

Мир

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, не готовы оказать Киеву финансовую помощь в размере девяти миллиардов евро. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Марченко: не все страны ЕС готовы выделить Украине девять миллиардов евро

В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что в Европе наблюдается усталость от украинского конфликта. По его словам, Киев продолжает получать оружие от европейских стран, однако этой помощи недостаточно.

"ЕС согласовал финансовую помощь Украине в размере девяти миллиардов евро. Но что мы видим сейчас? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом, вероятно, пауза: между правительствами ЕС нет согласия", — сказал Марченко.

Министр добавил, что некоторые страны ЕС не готовы поддержать Киев такой суммой, ведь они столкнулись с энергетическим кризисом из-за высоких цен на нефть и газ.

Как отметил Марченко, в начале российской спецоперации Европа была единой, однако теперь в Евросоюзе прослеживаются разные мнения по поводу необходимости предоставления помощи Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ

Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.

Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 
Силовые структуры
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
Силовые структуры
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков Любовь Степушова Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря" Любовь Степушова Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине
Силовые структуры
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Силовые структуры
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Последние материалы
С 11 июля электричество для эстонцев подорожало до 550 евро за мегаватт/час
Совфед и Госдума могут собраться на внеплановые заседания 15 июля
Сивков: ракетные комплексы ATACMS США смогут поразить Крымский мост
Шурыгин: Украина начала получать боевые самолёты из-за границы
Марченко: не все страны ЕС готовы выделить Украине девять миллиардов евро
Мечтающая стать премьером Британии Трасс пообещала победить Россию
США: в РФ должны появиться независимые республики — Сибирь, Саха, Бурятия
Олег Царёв: России стоит перенять опыт Украины для защиты своих границ
Покушавшегося на главу администрации района в Запорожской области застрелили
В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников