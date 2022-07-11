Марченко: не все страны ЕС готовы выделить Украине девять миллиардов евро

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, не готовы оказать Киеву финансовую помощь в размере девяти миллиардов евро. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что в Европе наблюдается усталость от украинского конфликта. По его словам, Киев продолжает получать оружие от европейских стран, однако этой помощи недостаточно.

"ЕС согласовал финансовую помощь Украине в размере девяти миллиардов евро. Но что мы видим сейчас? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом, вероятно, пауза: между правительствами ЕС нет согласия", — сказал Марченко.

Министр добавил, что некоторые страны ЕС не готовы поддержать Киев такой суммой, ведь они столкнулись с энергетическим кризисом из-за высоких цен на нефть и газ.

Как отметил Марченко, в начале российской спецоперации Европа была единой, однако теперь в Евросоюзе прослеживаются разные мнения по поводу необходимости предоставления помощи Украине.