Олег Царёв: России стоит перенять опыт Украины для защиты своих границ

Российские приграничные населённые пункты всё чаще подвергаются обстрелам со стороны ВСУ в последнее время, это требует укрепления границ. Решение этой проблемы, в свою очередь, требует внесения изменений в законодательство по поводу того, кто и на каких основаниях может владеть оружием. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.

По мнению экс-парламентария, для усиления российских границ следует привлекать не только военных, но и отдельные гражданские организации, например, ЧОПы, военизированные и казачьи объединения, и пр.

Однако защитники границ не смогут выполнять поставленные перед ними задачи, не будучи вооружёнными. А это сложный вопрос, потому что в РФ очень строгое законодательство в плане владения оружием гражданскими лицами.

"Украина шла по тому пути, по которому они прошли восемь лет. Они сформировали армию, тероборону, воевали, раздали оружие. Такой путь, который прошла Украина, нам надо пройти за более короткий период времени", — высказал своё мнение Царёв в беседе с "Украиной.ру".