Бовт: снаряд РСЗО HIMARS из США пока не долетит до Воронежа с территории Украины

По мнению политолога Георгия Бовта, не стоит исключать вероятности появления на вооружении ВС Украины РСЗО большей дальности. В этом случае боевые действия примут более разрушительный характер как с украинской, так и с российской стороны, передает BFM. RU

В связи с отправкой США на Украину пакета военной помощи на 400 млн долларов, в который включены в том числе четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним, возникает вопрос о возможной дальности поражения установками целей. Политолог подчёркивает, что пресса США не упоминает обстрелы украинской армией объектов на территории Донецка или РФ, информируя лишь о поражении военных целей на спецоперации.

Большая часть HIMARS имеют дальность не более 80 километров, самая дальнобойная версия — до 300 километров. После того, как новый пакет помощи США был одобрен, ряд украинских источников проинформировал о том, что в поставки включены ракеты, способные поразить цели на расстоянии до 300 километров.

"В этом случае они могли бы достать до Воронежа, Ростова-на-Дону и Севастополя, — отмечает Бовт, уточняя, что в официальных текстах США нет сведений о том, что у поставляемых HIMARS увеличена дальность стрельбы до 300 километров. — Речь шла всего лишь о дополнительной амуниции для HIMARS, но не о ракетах большей дальности."

При этом политолог считает, что исключать появления ракет большей дальности у ВСУ нельзя.

"Это с высокой вероятностью будет означать переход боевых действий на качественно более разрушительный уровень, обретение ими ещё более отчаянного характера. Причём не только с украинской стороны, но и с российской тоже", — отметил политолог.