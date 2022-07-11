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США: в РФ должны появиться независимые республики — Сибирь, Саха, Бурятия

Мир

Руководитель польской "Солидарности”, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался за расчленение России и сокращение её населения до 50 млн человек.

США: в РФ должны появиться независимые республики — Сибирь, Саха, Бурятия

Также официальные слушания на тему раздела России начали… американцы. Брифинг "Деколонизация России" Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе провела еще 23 июня.

Эксперты США предполагают что на территории современной РФ якобы должны появиться независимые республики:

  • Сибирь,
  • Дальний Восток,
  • Саха,
  • Коми,
  • Урал,
  • Бурятия.
  • Северный Кавказ, по их мнению, должен быть "отделен и разделён".

России же "оставили" только часть нынешней европейской России — дескать, и этого хватит.

Валенса: против России "должны восстать" 60 народов

Открытый призыв Леха Валенсы к сносу политической системы в РФ прозвучал в Le Figaro под флагами "обеспечения глобальной безопасности” в мире.

По его словам, Россию необходимо разобрать на составляющие путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов из нынешних почти 150.

Издание Le Figaro приводит прямую цитату пламенного борца с Россией, в которой он озвучивает практически стратегию Запада в ближайшие годы.

Валенса высказался в том духе, что против России "должны восстать" 60 народов, которые были включены в ее состав в ходе исторического процесса. Звучало это предельно конкретно — мол, даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет на континенте будет то же самое, а через десять лет появится "еще один Путин”.

Европа обязана организовать восстание в России

Валенса прямо заявил, что Европа обязана форсировать изменение политической системы или организовать восстание в России. Народы в ее составе якобы были "аннексированы” РФ, потому их нужно сподвигнуть на бунт.

Экс-президент и русофоб, как и официальные лица США уверены, что только "расчленение нынешней России" может обеспечить "глобальную безопасность" в мире. Они также прогнозируют, что мир снова будет поделен на две части: на одной стороне Запад и НАТО, а на другой — Россия и Китай. Поэтому, дескать, нужно спешить.

О том, что Россия сделает с Западом за попытки "расчленить" себя при наличии новейшего ядерного и иного оружия "специалисты" почему-то промолчали.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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