ВСУ пытались атаковать ТЭС и зерновой элеватор в ЛНР

Украинские силы накануне вечером пытались нанести ракетные удары по ТЭС в городе Счастье в ЛНР и по зерновому элеватору. Ракеты комплекса "Точка-У" были успешно сбиты.

"Удары целенаправленно наносились по критически важным объектам инфраструктуры ЛНР. Прежде всего, Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобождённые территории, и центральный элеватор, куда должно свозиться зерно", — приводит слова офицера народной милиции республики Андрея Марочко РИА Новости.

Пуск ракет по территории ЛНР был зафиксирован накануне вечером. Тогда же над Луганском сработала система противовоздушной обороны, и ракеты были сбиты.