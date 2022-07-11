Украинские силы накануне вечером пытались нанести ракетные удары по ТЭС в городе Счастье в ЛНР и по зерновому элеватору. Ракеты комплекса "Точка-У" были успешно сбиты.
"Удары целенаправленно наносились по критически важным объектам инфраструктуры ЛНР. Прежде всего, Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобождённые территории, и центральный элеватор, куда должно свозиться зерно", — приводит слова офицера народной милиции республики Андрея Марочко РИА Новости.
Пуск ракет по территории ЛНР был зафиксирован накануне вечером. Тогда же над Луганском сработала система противовоздушной обороны, и ракеты были сбиты.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.