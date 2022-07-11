Мацейчук заявил, что Шотландии не нужна независимость от Великобритании

Правящая коалиция Шотландии не считает выгодной независимость от Британии. Шотландия не занимается добычей нефти и газа на своей территории, несмотря на их наличие, и нуждается в финансах Лондона. Так считает польский журналист Томаш Мацейчук.

Он отметил, что в составе шотландской коалиции есть националистическая партия SNP, члены которой являются сторонниками чистой энергетики и выступают против газо- и нефтедобычи. Это является причиной нужды страны в субсидиях и финансировании Великобритании.

"Они нуждаются в дешёвых газе и нефти. Всё это у них есть. Но при этом из-за своих левых идей и экологического радикализма они не готовы добывать у себя нефть и газ. Они за чистую природную среду и за экологию", — сказал он в интервью "Украина.ру".

Без финансовой поддержки Британии у Шотландии есть риск оказаться в нищете. У неё не будет возможностей обеспечивать население пособиями и пенсиями, а заводы — субсидиями, которые имеют для предприятий важное значение.