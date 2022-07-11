Ситуация с рекордными ценами на газ в Европе, скорее всего, не изменится в ближайшие два года. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Он напомнил, что ЕС переживает тяжёлый кризис в сфере поставок голубого топлива. По его словам, обстановка на энергетическом рынке говорит о "более длительном сбое", чем предполагали аналитики в феврале 2022 года.
"Рынок рассчитывал, что кризис будет коротким и продлится, может быть, несколько месяцев, однако сегодня всё сигнализирует о крайней опасности вплоть до 2023 или 2024 года", — отметил Блас.
Кроме того, журналист подчеркнул: власти ФРГ опасаются, что РФ способна закрыть "Северный поток-1" после завершения планового техобслуживания.
Как пояснил обозреватель, Россия вряд ли пойдёт на этот шаг, однако она в силах сокращать или замедлять поток газа по трубопроводу.
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