Кедми: ради НАТО Швеция выдаст беженцев на расправу Эрдогану

Власти Швеции готовы поступиться не только либеральными, но и демократическими ценностями ради НАТО. Стокгольм согласился выдать Турции политических беженцев.

Стало известно, что Швеция выдаст турецким властям членов Рабочей партии Курдистана, которые числились в стране политическими беженцами. Такое условие было поставлено Эрдоганом для одобрения присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

"Не долго кочевряжилась "демократия", на данный момент шведские власти согласны выдать 10 человек из РПК на расправу туркам", — прокомментировал решение Стокгольма военный эксперт Яков Кедми.

Он рассказал, что шведские власти провели спешное расследование и признали курдов не беженцами, а преступниками.

"Думаете, что в Швеции начнутся демонстрации? Либеральная общественность начнет писать воззвания?" — иронично поинтересовался Кедми.

Политолог отметил, что все публичные выступления последних лет в Европе — всего лишь метод давления определенных политических кругов западного мира. Для того, чтобы европейцы вышли с протестами, нужна политическая воля и "оплата по прейскуранту".

Ранее американские СМИ с удивлением отмечали, что россияне тоже не желают протестовать. Как выяснили западные журналисты, подавляющее большинство граждан России полностью согласно с действиями властей.