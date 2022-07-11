Россия может использовать газ как оружие против Германии в "гибридной войне", заявил немецкий журналист-аналитик Кристоф Ваннер. По его словам, Москва не единожды предупреждала о последствиях на фоне санкций.
Как подчеркнул Ваннер, Берлин не может с точностью сказать, запустят ли газопровод "Северный поток" после планового технического обслуживания.
"Москва готова использовать газ как оружие в гибридной войне", — заявил журналист в эфире немецких телеканалов. — Путин уже пригрозил "катастрофическими последствиями для мирового энергетического рынка" в ответ на санкции против его страны".
Ранее Pravda.Ru цитировала выводы иностранных аналитиков о том, что в случае, если транзит газа не восстановят, немецкая промышленность окажется под угрозой и это будет "кошмарным" сценарием для Берлина.
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