Немецкий аналитик Ваннер: Москва готова использовать газ как оружие

Россия может использовать газ как оружие против Германии в "гибридной войне", заявил немецкий журналист-аналитик Кристоф Ваннер. По его словам, Москва не единожды предупреждала о последствиях на фоне санкций.

Как подчеркнул Ваннер, Берлин не может с точностью сказать, запустят ли газопровод "Северный поток" после планового технического обслуживания.

"Москва готова использовать газ как оружие в гибридной войне", — заявил журналист в эфире немецких телеканалов. — Путин уже пригрозил "катастрофическими последствиями для мирового энергетического рынка" в ответ на санкции против его страны".

Ранее Pravda.Ru цитировала выводы иностранных аналитиков о том, что в случае, если транзит газа не восстановят, немецкая промышленность окажется под угрозой и это будет "кошмарным" сценарием для Берлина.