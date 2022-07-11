Daily Mirror: президентские выборы в Шри-Ланке пройдут до весны 2023 года

Выборы президента в Шри-Ланке намерены провести до марта 2023 года, сообщили в правительстве. Кроме того, после отставки действующего главы государства Готабайя Раджапакса, переизбрать намерены и членов парламента.

"Было принято решение о проведении президентских и парламентских выборов до марта следующего года", — пишет Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Раджапакса о том, что он намерен сложить полномочия 13 июля. Накануне по стране прокатилась массовая волна протестов. Митингующие требовали отставки правительства и захватили президентский дворец. Местные СМИ сообщили о более сотни раненых.