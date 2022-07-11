Журналисты застали американского лидера Джо Байдена на велопрогулке. Во время интервью президент США пожаловался репортёрам, что плохо выглядит в велосипедном шлеме.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Байден внезапно пошутил над самим собой. Интервью главы США с работниками прессы публикует C-SPAN.
"Выгляжу как дурак, давая интервью в этом велосипедном шлеме", — сказал американский президент.
Журналисты успокоили руководителя государства и заверили, что он выглядит "прекрасно". Тогда Байден пошутил ещё раз. Он заявил, что на самом деле надел шлем, чтобы спастись от "напряжённой беседы" с репортёрами.
Ранее корреспонденты телеканала Sky News заметили, что на одной из последних пресс-конференций президент США крутил в руках лист бумаги, на котором ничего не было написано. По их словам, Байдену забыли дать записи, поэтому он не смог чётко ответить на вопросы.
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