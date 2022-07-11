Джабаров: высший пост не добавил интеллекта экс-президенту Польши Валенсе

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население России".

Сенатор напомнил, что Валенса раньше работал электриком, затем "волею судьбы" возглавил оппозиционный профсоюз "Солидарность", а через некоторое время стал президентом Польши.

"Однако высший пост в государстве, увы, не добавил ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов", — отметил Джабаров.

Ранее Валенса предложил "поднять восстание" 60-ти народов в России, чтобы раздробить страну и сократить численность населения РФ до 50 миллионов человек.

Политолог Руслан Бальбек считает, что бывший президент Польши с помощью своего громкого заявления чётко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к РФ. Однако он убеждён: Валенса затеял дело "не по силёнкам".