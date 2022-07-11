Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население России".
Сенатор напомнил, что Валенса раньше работал электриком, затем "волею судьбы" возглавил оппозиционный профсоюз "Солидарность", а через некоторое время стал президентом Польши.
"Однако высший пост в государстве, увы, не добавил ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов", — отметил Джабаров.
Ранее Валенса предложил "поднять восстание" 60-ти народов в России, чтобы раздробить страну и сократить численность населения РФ до 50 миллионов человек.
Политолог Руслан Бальбек считает, что бывший президент Польши с помощью своего громкого заявления чётко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к РФ. Однако он убеждён: Валенса затеял дело "не по силёнкам".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.