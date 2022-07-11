Президент Шри-Ланки официально объявил об отставке после волны протестов

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что намерен покинуть свой пост и уйти в отставку.

Согласно информации, ранее в парламенте страны было принято решение, что Раджапакса сложит свои полномочия 13 июля, но официально администрация действующего президента не подтверждала заявление.

"Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдёт в отставку с поста президента, как сообщалось ранее", — заявили в администрации Раджапакса.

Ранее Pravda.Ru писала о многотысячных протестах в Шри-Ланке. Митингующие захватили президентский дворец. Главу государства эвакуировали с эпицентра событий на самолёте. По сообщениям местных СМИ, в результате беспорядков не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты, были ранены.