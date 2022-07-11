Представитель ДНР: ЕСПЧ проигнорировал решения по тысячам жалоб жителей Донбасса

Жители Донецкой Народной Республики подали тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека. Документы были приняты, но рассмотрение так и не началось. По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елены Шишкиной, ни по одному из обращений не было вынесено решения.

Как подчеркнула Шишкина, все обращения были заполнены корректно, согласно требованиям ЕСПЧ. Однако ответа жители ДНР так и не дождались.

"Всё, что касается людей, которые подавали с территории ДНР, жалобы были приняты к рассмотрению, но ни по одной из них не было вынесено решения. Они формально затягивались", — рассказала председатель комитета ТАСС. — ЕСПЧ и Международный уголовный суд — очень политизированные структуры, которые подыгрывают коллективному Западу в русофобских настроениях".

По словам Шишкиной, люди понимали, что положительного решения от ЕСПЧ вряд ли дождутся, но всё оказалось ещё более политизировано, и Европейский суд просто предпочёл проигнорировать обращения и затянуть процесс рассмотрения.