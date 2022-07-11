На встрече министров иностранных дел G20, состоявшейся на острове Бали, представители стран-участниц "Большой двадцатки" высказали разные мнения насчёт спецоперации на Украине, но точка зрения ЕС по этому вопросу "не возобладала", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По словам Борреля, часть стран не разделяют взгляды ЕС на ситуацию с Украиной.
"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше, — заявил Боррель. — Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несёт ответственность за агрессию и, следовательно, за её последствия".
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что страны должны проявить солидарность с Украиной и продолжать помогать Киеву, тогда как национальные интересы государств-участниц пока "перевешивают".
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.