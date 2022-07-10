Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украина грозит контрнаступлением и призывает граждан эвакуироваться с юга страны
Daily Star: торпеды “Посейдон” пугают НАТО своей мощью
Солист "Би-2" после скандала в Питере улетел в Испанию: "Ничего не заработал"
МО Украины: Зеленский приказал отвоевать юг, ВСУ собирают миллионную армию
Иван Дорн перестал общаться с родственниками из России
Бальбек о предложении Леха Валенсы сократить население РФ: "Не по силёнкам"
Большая часть боевиков ВСУ со Змеиного, вопреки заявлениям Киева, ещё в плену
Сатановский посоветовал немцам умерить свою радость от отставки Мельника
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 

Пушков: Запад необъективно оценивает свои силы по поддержке Украины

Мир

По мнению сенатора Алексея Пушкова, на Западе явно переоценивают свои силы и желание поддерживать Украину столько, сколько "это будет нужно".

Пушков: Запад необъективно оценивает свои силы по поддержке Украины

Парламентарий полагает, что такие заявления делаются больше "для красного словца", потому что все уже хорошо прочувствовали, что поддержка Киева плохо сказывается на интересах их собственных государств.

"Давая обещания Украине поддерживать её "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", — сказал Пушков.

Политик напомнил о словах британского премьера Бориса Джонсона, анонсировавшего "конец вечеринки для российских углеводородов".

Что касается самого Джонсона, то его "политической вечеринке" уже точно пришёл конец, добавил Пушков.

Ранее издание The New York Times в своём материале уже выразило сомнение, что западные страны во главе с США смогут бесконечно долго поддерживать Украину в том объёме, в котором это происходит сегодня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ

Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.

Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Силовые структуры
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине
Мир. Новости мира
В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО
Любовь Степушова Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря" Любовь Степушова Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов
Силовые структуры
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Силовые структуры
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России
Мир. Новости мира
"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России
Последние материалы
Пушков: Запад необъективно оценивает свои силы по поддержке Украины
Иван Дорн перестал общаться с родственниками из России
Бальбек о предложении Леха Валенсы сократить население РФ: "Не по силёнкам"
Большая часть боевиков ВСУ со Змеиного, вопреки заявлениям Киева, ещё в плену
Сатановский посоветовал немцам умерить свою радость от отставки Мельника
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 
Спецназ "Отважных" уничтожил группу диверсантов ВСУ в районе Лисичанска
Le Figaro: Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
WP: родные американского наёмника Курпаси винят власти США в бездействии
Евсеев: для боёв в крупных городах Украины нужны спецподразделения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников