Пушков: Запад необъективно оценивает свои силы по поддержке Украины

По мнению сенатора Алексея Пушкова, на Западе явно переоценивают свои силы и желание поддерживать Украину столько, сколько "это будет нужно".

Парламентарий полагает, что такие заявления делаются больше "для красного словца", потому что все уже хорошо прочувствовали, что поддержка Киева плохо сказывается на интересах их собственных государств.

"Давая обещания Украине поддерживать её "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", — сказал Пушков.

Политик напомнил о словах британского премьера Бориса Джонсона, анонсировавшего "конец вечеринки для российских углеводородов".

Что касается самого Джонсона, то его "политической вечеринке" уже точно пришёл конец, добавил Пушков.

Ранее издание The New York Times в своём материале уже выразило сомнение, что западные страны во главе с США смогут бесконечно долго поддерживать Украину в том объёме, в котором это происходит сегодня.