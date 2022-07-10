Причиной увольнения украинского посла в Берлине Андрея Мельника президентом Владимиром Зеленским стало восхваление им нациста Степана Бандеры. Такую информацию предоставило издание New York Times.
Увольнение последовало после интервью, данного Мельником, в котором он в положительном ключе говорил о Бандере, отдававшего приказы о массовом уничтожении поляков и евреев после оккупации Украины.
Авторы статьи подчеркнули, что власти современной Германии считают деяния нацистов военными преступлениями и ни на секунду не забывают о жертвах холокоста. Поэтому руководство ФРГ посчитало переходом красной линии попытки украинского посла представить жестокого нациста Бандеру в положительном виде.
Об увольнении Мельника указом Зеленского стало известно 9 июля.
Ранее в Сети появились предположения, что уволенный посол может быть впоследствии назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины.
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