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Блинкен обвинил "агрессию России" в событиях в Шри-Ланке

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что “российская агрессия” на Украине, возможно, частично виновата в беспорядках в Шри-Ланке.

Блинкен обвинил "агрессию России" в событиях в Шри-Ланке

Напомним, островное государство уже несколько месяцев находится в состоянии беспорядков, там не хватает продовольствия и топлива, а цены стремительно растут.

В мае Шри-Ланка впервые в своей истории объявила дефолт по своему внешнему долгу. В стране введено нормирование топлива, а на заправочных станциях развернуты вооруженные полицейские и войска. Кризис был связан с пандемией коронавируса, которая лишила островное государство жизненно важных доходов от туризма. Увеличение государственных расходов, снижение налогов и количественное смягчение привели к росту инфляции.

Ситуация обострилась в субботу, когда, согласно данным полиции, порядка ста тысяч протестующих ворвались в резиденцию президента в Коломбо, вынудив его бежать.

Президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе впоследствии объявили о своей отставке.

“Мы видим, что последствия российской агрессии проявляются повсюду. Возможно, это способствовало ситуации в Шри-Ланке; мы обеспокоены последствиями во всем мире”, - сказал Блинкен журналистам в Бангкоке.

Кроме того, американский чиновник заявил, что “растущая нехватка продовольствия” во всем мире “значительно усугубилась российской агрессией против Украины”. Блинкен снова потребовал, чтобы Москва «выпустила» 20 миллионов тонн зерна из украинских портов. И, конечно, ни словом не упомянул, что Евросоюз вполне успешно вывозит продовольствие из опекаемой Западом Незалежной.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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