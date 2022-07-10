Леонков: лидеры ЕС хотят спрятаться в новый бункер из-за истерии о ядерной войне

Главы стран Евросоюза хотят уйти под землю, испугавшись событий на Украине. Бельгийское издание Euobserver пишет, что в Брюсселе выделили 8 миллионов евро на создание нового подземного бункера, в который не проникнет никакое электромагнитное излучение. Рассчитан он будет примерно на 100 человек (30 лидеров ЕС и их приближённые), интернета в бункере не будет, вместо него проведут локальную связь.

Сообщается, что скрываться политики собираются от русских шпионов, которые, по их мнению, присутствуют во всей Европе. Военный аналитик Алексей Леонков считает, что в бункеры им не помогут, а в ЕС начинается истерия.

"В Европе присутствует высокая степень истерии, связанная с Россией. Особенно у тех руководителей стран, которые в последнее время активнее других спонсировали Украину, поставляя ей тяжелое вооружение", — говорит аналитик в беседе с "МК".

Укрытие от шпионов из РФ — это не истинная причина, полагает Леонков. Европейские лидеры боятся российского гиперзвукового оружия и начала "ядерной войны", о которой в Европе говорят последние 2-3 недели. Вот только "Кинжалы" способны пробить любой бункер, говорит Леонков, вспоминая "Азовсталь", а ядерное оружие никто применять не собирается.

"Во времена "холодной войны" именно так все и было. Как только начинали говорить о какой-то угрозе из России, спрос на бункеры даже для обычных людей рос в геометрической прогрессии", — резюмировал аналитик.