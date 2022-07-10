Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Блинкен обвинил "агрессию России" в событиях в Шри-Ланке
Кедми: спецоперация выявила бессилие НАТО против России
Уроженка Москвы выиграла Уимблдон, несмотря на санкции против спортсменов РФ
Леонков: лидеры ЕС хотят спрятаться в новый бункер из-за истерии о ядерной войне
DWN: Германия разрушает себя антироссийскими санкциями
Тиньков сообщил, что полностью победил рак крови: "Второй день рождения"
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
Замминистра по евроинтеграции Украины стала 25-летняя девушка без опыта работы
В Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для М777

Эксперт Милан Водичка: РФ "раскатает" Прибалтику за 15 дней, и НАТО не поможет

Мир

Североатлантический альянс намерен увеличить свои силы быстрого реагирования почти в восемь раз из-за "угрозы" со стороны России. Однако у грандиозного плана НАТО есть два недостатка: отсутствие профессиональных военных и нехватка вооружения. Об этом заявил чешский политолог Милан Водичка.

Эксперт Милан Водичка: РФ "раскатает" Прибалтику за 15 дней, и НАТО не поможет

"В любом случае, это действительно поворотный момент в эволюции НАТО и самая драматическая перестройка коллективной обороны Запада с момента окончания холодной войны", — отметил он.

Однако если Россия вдруг действительно запланирует "захват" стран Балтии, то Эстония, Латвия и Литва будут стёрты с карты мира, несмотря на увеличение военного потенциала НАТО. Альянс просто не успеет заступиться за Прибалтику, считает Водичка.

"Пятнадцать дней — срок более чем достаточный для того, чтоб отреагировать на новость о том, что джихадисты откармливают верблюдов, чтобы начать воевать, когда снег растает. Но Россия за это время Прибалтику просто раскатает", — написал эксперт в издании iDNES.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО

С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.

В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Силовые структуры
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине
Силовые структуры
Евсеев: контракты ополченцев ЛДНР обернутся финансовыми издержками для РФ
Любовь Степушова Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря" Любовь Степушова Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов
Мир. Новости мира
"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России
Мир. Новости мира
Пискорский: война Польши и РФ может начаться из-за действий Варшавы на Украине
Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города
Силовые структуры
Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города
Последние материалы
DWN: Германия разрушает себя антироссийскими санкциями
Тиньков сообщил, что полностью победил рак крови: "Второй день рождения"
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
Замминистра по евроинтеграции Украины стала 25-летняя девушка без опыта работы
В Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для М777
Foreign Affairs: Украина продолжает фантазировать о поражении России
Эксперт Милан Водичка: РФ "раскатает" Прибалтику за 15 дней, и НАТО не поможет
Verkkouutiset: Западу пора задуматься о возможности военного вмешательства в СВО
Володин: политику в Европе определяют ставленники Вашингтона
NOVA: между Болгарией и Россией усилилась напряжённость после высылки дипломатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников