Эксперт Милан Водичка: РФ "раскатает" Прибалтику за 15 дней, и НАТО не поможет

Североатлантический альянс намерен увеличить свои силы быстрого реагирования почти в восемь раз из-за "угрозы" со стороны России. Однако у грандиозного плана НАТО есть два недостатка: отсутствие профессиональных военных и нехватка вооружения. Об этом заявил чешский политолог Милан Водичка.

"В любом случае, это действительно поворотный момент в эволюции НАТО и самая драматическая перестройка коллективной обороны Запада с момента окончания холодной войны", — отметил он.

Однако если Россия вдруг действительно запланирует "захват" стран Балтии, то Эстония, Латвия и Литва будут стёрты с карты мира, несмотря на увеличение военного потенциала НАТО. Альянс просто не успеет заступиться за Прибалтику, считает Водичка.

"Пятнадцать дней — срок более чем достаточный для того, чтоб отреагировать на новость о том, что джихадисты откармливают верблюдов, чтобы начать воевать, когда снег растает. Но Россия за это время Прибалтику просто раскатает", — написал эксперт в издании iDNES.