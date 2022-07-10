Володин: политику в Европе определяют ставленники Вашингтона

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, политику в Европе задают "сателлиты" Вашингтона.

А влияние США на европейском континенте, по мнению Володина, чрезмерно и губительно.

"Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза", — сказал Володин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

А принимает ответственные решения в Европе большинство, не имеющее своего суверенитета и выполняющее роль проводников политики США.

"А затем, учитывая, что и Европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польша, и можно дальше продолжать. Во всяком случае, всем очевидно, что большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета. Это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике", — объяснил Володин.

Основная проблема Германии, Италии, Франции в этом плане — это "выдавливание" самостоятельных политических деятелей в процессе выборов и поддержка ставленников Белого дома, которых Володин назвал "карманными руководителями".