ГД РФ: Володин заявил, что конфликт на Украине можно было бы разрешить миром

Ситуацию, которая сейчас происходит на Украине, можно было разрешить без военных действий, а мирными средствами. Однако это было бы не выгодно тем, кто "подпевает" Незалежной, заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в передаче "Москва. Кремль. Путин":

"Можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, он — не сторонник мира".

Володин считает, что украинцы для таких политиков являются лишь расходным материалом, их судьба никого не интересует. Кроме того, лидеры стран Европы не осмеливаются открыто высказаться по ситуации на Украине, они вынуждены лишь "поддакивать".

"Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на США. И тем самым, они убрали балансы, противовесы", — добавил Володин.