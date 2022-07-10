Подберёзкин: разведслужба США передаёт ВСУ координаты артиллерии ВС РФ

Разведывательные службы США активно включены в специальную военную операцию и предоставляют ВСУ точные и оперативные данные и координаты в режиме онлайн. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сам заявлял, что Вашингтон собирается предоставлять Киеву разведывательную информацию для поражения целей поставленных Западом РСЗО, хотя ранее Америка открещивалась от подобных заявлений. Подобная помощь Штатов украинской стороне — реальный фактор, повышающий эффективность ВСУ, считает эксперт. Украинская армия может отследить, откуда российские дивизионы планируют нанесение артударов.

"Например, если какой-то российский дивизион наносит удар и происходит его передислокация, то они могут вовремя определить, куда этот дивизион передислоцировался, чтобы нанести по нему удар", — уточнил Подберёзкин в интервью "Украина.ру".

При этом эксперт отметил, что по количеству стволов и боеприпасов Украина значительно отстаёт от РФ.