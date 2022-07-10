EUobserver: ЕС строит в Брюсселе секретный бункер для защиты от шпионов из РФ

Страны Евросоюза подписали меморандум о строительстве безопасного бункера за восемь миллионов евро в Брюсселе, чтобы надёжно защитить заседания от прослушки.

Антироссийская шпиономания в Европе продолжает набирать обороты. Лидеры стран ЕС не стали исключением, а потому захотели обзавестись бункером, который позволит обсуждать различные секреты в тайне от российской или любой другой разведки.

Как сообщает издание EUobserver, секретное помещение будет отключено от интернета, но его оснастят локальной конференц-связью. Вместимость камеры составит около 100 человек: до 34 глав государств или министров, 34 их помощника, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал.

Изоляция зала заседаний от внешней среды будет проведена по стандартам Североатлантического альянса. Специальный каркас "уменьшит риск распространения электромагнитных импульсных излучений", которые генерируют экраны компьютеров и провода. Современные технологии позволяют перехватывать эти излучения дистанционно.