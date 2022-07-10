Пропагандисты киевского режима, которые требуют у США больше систем HIMARS, не в курсе, что выстрел только одной ракеты РСЗО стоит Украине 150 тысяч долларов.
Капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Гамущин в интервью украинскому телеканалу рассказал, сколько будет стоить стране военная помощь из США.
Он напомнил, что американская ракетная система HIMARS, о которой так много говорят в последнее время, за минуту выстреливает шесть ракет, за каждую из которых придётся позже отдать 150 тысяч долларов. Получается, минутный залп РСЗО обойдётся Украине почти в миллион долларов.
"Никогда украинские долги ещё не были такими "скорострельными", — иронизируют российские эксперты.
В Незалежной часто забывают, что США никому не помогают бесплатно. Любое оружие, поставленное из-за океана, только увеличивает долг Киева Вашингтону, и нести это бремя придётся украинским гражданам.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.