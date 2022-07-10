Американские РСЗО HIMARS обходятся Украине в один миллион долларов в минуту

Пропагандисты киевского режима, которые требуют у США больше систем HIMARS, не в курсе, что выстрел только одной ракеты РСЗО стоит Украине 150 тысяч долларов.

Капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Гамущин в интервью украинскому телеканалу рассказал, сколько будет стоить стране военная помощь из США.

Он напомнил, что американская ракетная система HIMARS, о которой так много говорят в последнее время, за минуту выстреливает шесть ракет, за каждую из которых придётся позже отдать 150 тысяч долларов. Получается, минутный залп РСЗО обойдётся Украине почти в миллион долларов.

"Никогда украинские долги ещё не были такими "скорострельными", — иронизируют российские эксперты.

В Незалежной часто забывают, что США никому не помогают бесплатно. Любое оружие, поставленное из-за океана, только увеличивает долг Киева Вашингтону, и нести это бремя придётся украинским гражданам.