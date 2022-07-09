США выразили недоверие Китаю: поддержка России очевидна

Соединённые Штаты заявили, что Китай не может нейтрально относиться к спецоперации на Украине.

Правительство США уверено, что нейтралитет Китая по поводу событий на Украине не искренен. Это мнение озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, подводя итоги переговоров с главой МИД Китая Ван И.

"Пекин заявляет о своей нейтральности. Я бы начал с того, что довольно сложно оставаться нейтральным, когда дело доходит до такой агрессии. Есть явный агрессор. Явная жертва", — объяснил Блинкен.

Госсекретарь Америки убеждён, что поддержка, которую Китай оказывает России, очевидна. Он обращает внимание на то, что государственные СМИ Китая транслируют идеи российской пропаганды.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия ожидает от Китая соблюдения антироссийских санкций.