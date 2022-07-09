Зеленского заставляют легализовать однополые браки на Украине

Владимир Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков на Украине. Лидера Украины торопят с решением, так как "каждый день может быть последним".

Петиция размещена на портале интернет-представительства президента Украины около месяца назад.

"Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар", — гласит требование.

Под петицией поставили свои подписи уже более 25 тысяч человек. Согласно украинскому законодательству, документ обязан рассмотреть президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский предложил Борису Джонсону стать мэром Одессы. Такая информация появилась в украинской прессе.