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Канцлер ФРГ угодил в сексуальный скандал

Мир

Сразу два немецких издания напечатали материалы, в которых утверждается, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался в эпицентре сексуального скандала.

Канцлер ФРГ угодил в сексуальный скандал

Tagesspiegel и Deutsche Welle сообщили, что как минимум восемь женщин "стали жертвами нападения" во время закрытой вечеринки фракции Социал-демократической партии (СДПГ). Им, якобы, подмешали так называемый "наркотик для изнасилования".

"На корпоративе присутствовали депутаты, сотрудники Бундестага и избирательных округов, всего, по данным фракции, было около 1000 участников. Среди них и канцлер Германии Олаф Шольц, — пишет Tagesspiegel.

По данным издания, после мероприятия лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин разослал однопартийцам письма, где открытым текстом говорится:

"На нашей летней вечеринке были нападения на коллег с нокаутом. Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага".

Полиция Берлина уже начала расследование.

Ни на что не намекая, напомним, что скандал на сексуальной почве вокруг Бориса Джонсона стал одной из причин, вынудивших его уйти с поста премьер-министра Великобритании.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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