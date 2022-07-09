Сразу два немецких издания напечатали материалы, в которых утверждается, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался в эпицентре сексуального скандала.
Tagesspiegel и Deutsche Welle сообщили, что как минимум восемь женщин "стали жертвами нападения" во время закрытой вечеринки фракции Социал-демократической партии (СДПГ). Им, якобы, подмешали так называемый "наркотик для изнасилования".
"На корпоративе присутствовали депутаты, сотрудники Бундестага и избирательных округов, всего, по данным фракции, было около 1000 участников. Среди них и канцлер Германии Олаф Шольц, — пишет Tagesspiegel.
По данным издания, после мероприятия лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин разослал однопартийцам письма, где открытым текстом говорится:
"На нашей летней вечеринке были нападения на коллег с нокаутом. Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага".
Полиция Берлина уже начала расследование.
Ни на что не намекая, напомним, что скандал на сексуальной почве вокруг Бориса Джонсона стал одной из причин, вынудивших его уйти с поста премьер-министра Великобритании.
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