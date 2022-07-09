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В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО

Мир

С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит НАТО, который многие организаторы назвали "исторической" встречей. Однако испанские журналисты заявили, что именно Североатлантический альянс несёт ответственность за многочисленные вооружённые конфликты. По их мнению, до тех пор, пока существуют подобные военно-политические блоки, мировая обстановка никогда не будет спокойной.

В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО

Эксперты перечислили "лживые заявления", которые были озвучены во время саммита НАТО.

Во-первых, участники назвали НАТО "оборонительной организацией". Испанские аналитики убеждены, что Североатлантический альянс является воинственным и патриархальным блоком, который был создан для защиты конкретных интересов определённых стран.

На саммите заявили, что "у президента Владимира Путина экспансионистские и империалистические устремления". Более того, участники встречи призвали Россию "остановить" украинский конфликт, а также сообщили о готовности и дальше поставлять на Украине вооружение. Эксперты отметили, что одной из основных целей НАТО является затягивание конфликта для того, чтобы "измотать Россию путём её изоляции и укрепления НАТО".

"Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь", — пишут авторы Rebelión.

На саммите одобрили намерение Швеции и Финляндии войти в состав НАТО. Исторически нейтральные государства отказались от своего статуса и пошли на поводу у США, опасаясь "врага" в лице России, заявили в публикации.

Также на саммите отметили, что российская сторона представляет "прямую угрозу" странам НАТО.

"США таким образом продолжают использовать европейский дворик для борьбы с Москвой и сохранения гегемонии, которую они постепенно теряют. Да, Россия вошла в Украину, но она не угрожает никакой европейской стране",- заявили в испанском издании.

В ходе саммита Североатлантического альянса отметили, что сейчас мир стал более "опасным и непредсказуемым".

"Как те самые люди, которые делают мир более опасным, могут вот так запросто сказать, что мир стал опаснее?", — задаются вопросом в Rebelión.

По мнению экспертов, именно политика НАТО делает жизнь современных людей опасной, поскольку альянс планирует и развязывает войны, несёт разруху и ненависть в общество.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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