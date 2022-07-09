Лидер Южноазиатского государства Шри-Ланка Готабйя Раджапакс вынужден спасаться из страны бегством, так как протестующие атаковали его резиденцию.
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание партий из-за того, что гражданское население Демократической Социалистической Республики вышло из-под контроля и перешло к погромам. Протестующие активно разоряют резиденцию президента страны. Люди купаются в бассейне и рассматривают владения главы страны.
В связи с непокойной ситуацией лидер государства намеревается покинуть страну. Готабай Раджапакс объяснил, что уважительно отнесётся к решению глав политических сил.
Точной информации о том, где скрывается Раджапакс нет, однако в Сети расходится видео, на котором солдаты спешно грузят вещи на один из военных кораблей.
В конце марта блогер Айза Долматова, которая ранее призналась, что сбежала из России под влиянием панических настроений, рассказала об ужасах, которые поджидали её за границей. Звезда Интернета наблюдала, как зарождались протесты в Шри-Ланке.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.