Президент Шри-Ланки готовится бежать из страны под напором протестующих

Лидер Южноазиатского государства Шри-Ланка Готабйя Раджапакс вынужден спасаться из страны бегством, так как протестующие атаковали его резиденцию.

Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание партий из-за того, что гражданское население Демократической Социалистической Республики вышло из-под контроля и перешло к погромам. Протестующие активно разоряют резиденцию президента страны. Люди купаются в бассейне и рассматривают владения главы страны.

В связи с непокойной ситуацией лидер государства намеревается покинуть страну. Готабай Раджапакс объяснил, что уважительно отнесётся к решению глав политических сил.

Точной информации о том, где скрывается Раджапакс нет, однако в Сети расходится видео, на котором солдаты спешно грузят вещи на один из военных кораблей.

В конце марта блогер Айза Долматова, которая ранее призналась, что сбежала из России под влиянием панических настроений, рассказала об ужасах, которые поджидали её за границей. Звезда Интернета наблюдала, как зарождались протесты в Шри-Ланке.