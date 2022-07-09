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American Thinker: Запад недооценил волю РФ к победе в СВО на Украине

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США и Запад смотрят на события на Украине через дымку, а стоит взглянуть на происходящее трезво. Россия идёт к неизбежному и неотвратимому удачному завершению СВО, как бы это не отрицали западные страны, пишет американское издание American Thinker (AT).

American Thinker: Запад недооценил волю РФ к победе в СВО на Украине

"Западные политические элиты, которые утверждают, что не предвидели приближения этого конфликта — и это после того, как администрация Байдена в течение всего 2021 года смотрела на Украину как на де-факто члена НАТО, и после того, как Россия почти десятилетие говорила, что не потерпит Украину как военный бастион США на своей границе — просто полные дураки. Если они действительно были такими слепыми, то они совершенно не подходят для своей работы", — пишет автор издания.

Россия одержит победу, и причина здесь одна — Москва рассматривает Украину в составе НАТО, а это значит, что она будет вооружена до зубов западным оружием, которое будет нацелено на РФ.

"Они не позволят этому случится. Они так говорили годами. Если дело будет выглядеть так, будто конфликт движется к поражению России, они сделают всё возможное, чтобы предотвратить это", — пишет American Thinker.

В конце 2021 года Россия, вероятно, дала бы согласие на мирное урегулирование конфликта, если бы был объявлен постоянный нейтралитет Украины, без вступления её в НАТО. Однако сейчас, когда столько жизней граждан РФ потеряно, на какие условия согласится Москва?

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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