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Spiegel: президент ФРГ поставил Зеленского на место и заставил извиниться

Мир

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в жесткой форме потребовал от него объяснений по поводу весеннего отказа принять его в Киеве.

Spiegel: президент ФРГ поставил Зеленского на место и заставил извиниться

Об этом сообщает издание Der Spiegel, напоминая, что с тех пор обеими сторонами — и Германией, и Украиной — было приложено "немало усилий" для урегулирования ситуации. Причём, старался в основном Берлин. Пока удалось согласовать лишь разговор двух президентов по телефону.

"Телефонный звонок мог привести к очередному скандалу из-за настроя Штайнмайера, — цитирует Spiegel слова своего источника в Бундестаге. — Президент Германии в самом начале разговора не стал обсуждать с Зеленским дату своего визита, потребовав объяснений, почему его ранее не захотели видеть в Киеве".

Напомним, в апреле Офис украинского президента заявил, что визит Штайнмайера в Киев "нежелателен", поскольку немецкий политик "имеет тесные связи с Россией". Тогда свою поездку в Незалежную отменил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Впрочем, уже в мае Киев свою ошибку осознал и стал настойчиво приглашать главу немецкого государства "в гости". Но тот разговаривать с оскорбившими его украинцами не захотел. И вот теперь, спустя два месяца разговор состоялся. Попытка Зеленского сделать вид, что ничего не произошло, как следует из материала немецкого таблоида, успехом не увенчалась: Штайнмайер твердо и жёстко потребовал объяснений и извинений, которые, по-видимому, получил.

Во всяком случае, по итогам разговора, представитель Бундестага заявил, что "недавнее замешательство устранено".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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