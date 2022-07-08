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МИД Финляндии о решении вступить в НАТО: "Украина находится недалеко от нас"

Мир

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объяснил, почему его страна решила пополнить ряды Североатлантического альянса.

МИД Финляндии о решении вступить в НАТО: "Украина находится недалеко от нас"

В МИДе Финляндии заверили, что страна обеспокоена вопросами своей безопасности. Тревогу граждан скандинавского государства вызывают потоки беженцев.

"Украина находится недалеко от нас, и мы приняли уже более 29 тыс. беженцев, спасающихся от боевых действий. Эти события возбудили у финнов сильное желание помогать людям, пострадавшим от военных действий", — отметил руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии.

Пекка Хаависто рассказал, что граждане его страны приветствовали решение вступить в НАТО из-за опасений, связанных с действиями России на территории Украины. Кроме того, Финляндию тревожат угрозы РФ применить ядерное оружие.

В целях защиты парламент Финляндии одобрил законопроект, который предполагает строительство стены протяженностью 1300 км на границе с Россией.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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