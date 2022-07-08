Илон Маск передумал покупать Twitter: акции компании резко упали

Американский предприниматель Илон Маск обрушил акции Twitter, расторгнув сделку о покупке социальной сети.

Миллиардер и изобретатель США отказался приобретать Twitter за 44 миллиарда долларов. Поводом для отказа от покупки соцсети стало "существенное нарушение нескольких положений соглашения".

После заявления Маска стоимость акций Twitter упала на 6 процентов.

Ранее Илон Маск остановил набор сотрудников в компанию Tesla и объяснил, что планирует сократить штат на 10 процентов из-за "суперплохого предчувствия". Миллиардер делает пессимистичные прогнозы по поводу состояния мировой экономики.