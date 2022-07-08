CBS News: РФ не страдает от санкций, потому что нашла новые нефтерынки

Запад вводил санкции против РФ в надежде лишить Россию доходов и вынудить отказаться от СВО. Старший корреспондент по нефтерынкам и энергетике Джулиан Матонниер в эфире CBS News заявил, что Россия нашла новые рынки и получает дополнительную выгоду от поднявшихся цен.

"Производство и экспорт нефти в России восстановились после разных ограничений, введённых в адрес Москвы после начала спецоперации на Украине. Мы видим, что производство и экспорт растут, но что вызывает большую обеспокоенность, мы видим также, что объёмы переработки в России растут", — заявил Матонниер.

По мнению эксперта, Китай и Индия, которые покупают газ и нефть у России, сильно поддерживают РФ. Матонниер рассказал, что во втором квартале 2022 года Россия продавала почти по 1 млн баррелей в день Индии и почти по 2 млн баррелей в день Китаю.

Эксперт напомнил, что до спецоперации на Украине и ввода антироссийских санкций в среднем цена на нефть была около 89 долларов за баррель. А после начала СВО она держится на уровне около 111 долларов в среднем. По мнению Матонниера, это идёт России лишь на пользу.