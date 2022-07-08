"Отважные" ликвидировали в ДНР отряд белорусских наёмников

Группировка ВС России "Отважные" ликвидировала белорусских наёмников на подступах к селу Григоровка в ДНР.

"Наёмники из тактической группы "Беларусь" были уничтожены группой спецназа группировки "Отважные" в ходе боёв за Григоровку в ДНР", — сообщает РВ.

По данным издания, после освобождения ЛНР "Отважные" продвигаются к Северску, попутно уничтожая опорные пункты и позиции ВСУ. Ранее стало известно, что группировка "О" захватила у Григоровки оружие НАТО американского и немецкого производства.