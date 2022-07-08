Группировка ВС России "Отважные" ликвидировала белорусских наёмников на подступах к селу Григоровка в ДНР.
"Наёмники из тактической группы "Беларусь" были уничтожены группой спецназа группировки "Отважные" в ходе боёв за Григоровку в ДНР", — сообщает РВ.
По данным издания, после освобождения ЛНР "Отважные" продвигаются к Северску, попутно уничтожая опорные пункты и позиции ВСУ. Ранее стало известно, что группировка "О" захватила у Григоровки оружие НАТО американского и немецкого производства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.