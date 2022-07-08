Таллин назвал F-35 США "самым современным вооружением в истории человечества"

На авиабазу Эмари под Таллином прибыли американские истребители F-35. Они должны усилить восточное крыло НАТО в Балтийском регионе, сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии.

"Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари, это самая современная система вооружения в истории человечества", — говорится в сообщении.

Помимо американских самолётов в Эстонии также дислоцируются французские истребители Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они занимаются охраной воздушного пространства над Прибалтикой.