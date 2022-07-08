15-летнюю жительницу Лисичанска затравили украинцы за симпатию к русским

15-летняя жительница Лисичанска Полина призналась, что на неё в Сети началась настоящая травля, после того как выяснилось, что она приветствовала Союзные силы в своём городе.

Полина рассказала корреспонденту RT Владу Андрице, что ей дали прозвище "предательница" в группах соцсетей. Националистически настроенные местные жители вспомнили, что сначала она пела свои песни на украинском языке, а после того, как в город вошли Союзные войска, признавалась бойцам, что ещё с 2024 года ждала, когда Россия наконец придёт к ним на помощь.

Полина объяснила, что она была бы рада раньше петь на русском языке в своей музыкальной группе, но не могла этого делать, так как к конкурсам допускали только песни на украинском. В противном случае от участия в конкурсах пришлось бы отказаться.

"Выбор есть, но при этом его нет. Всё, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома — лучше об этом не говорить", — рассказала девушка.

Об освобождении Лисичанска стало известно 4 июля. В городе уничтожены все мосты, и разрушено около 40% домов и строений.