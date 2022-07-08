Польские фермеры: власти сдирают с нас кожу заживо

Очередные акции протеста проходят в Польше. Местные фермеры жалуются на инфляцию, повышение процентных ставок и ввоз дешевых продуктов из Украины, которые "дестабилизируют рынок".

"Все эти госкомпании имеют нас по полной, как только могут, сдирают с нас кожу без анестезии", — отмечает лидер движения фермеров AgroUnia.

По его словам, госкомпании просто зарабатывают на фермерах, пока те работают на износ, чтобы хоть как-то перестать торговать себе в убыток.

Масла в огонь подливают польские власти, которые переборщили со своей лояльностью до такой степени, что отменили налоги на ввоз дешевых украинских продуктов, оставив местных фермеров не у дел. Поляки просто не могут конкурировать с такими ценами и единственное, что им сейчас остается — выходить на улицы.