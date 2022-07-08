Минобороны Украины сообщило о миллионной численности украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день Вооружённые силы страны состоят из более миллиона человек.

"Министр обороны Алексей Резников впервые назвал численность украинской армии и сил безопасности во время войны. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек", — сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее глава Минобороны Украины перечислил три возможных сценария завершения конфликта с Россией, которые заканчиваются победой Киева:

России возвращает Украине территории, и ситуация возвращается к границам до 23 февраля, после чего идут переговоры по Донбассу и Крыму; Украинская армия побеждает российскую до конца текущего года; Развал России и выход из её состава Татарстана, Башкортостана, кавказских республик и других регионов

Военный эксперт Михаил Ходарёнок усомнился в реалистичности подобных сценариев, а последний и вовсе назвал фантастическим.