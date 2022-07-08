Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день Вооружённые силы страны состоят из более миллиона человек.
"Министр обороны Алексей Резников впервые назвал численность украинской армии и сил безопасности во время войны. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек", — сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее глава Минобороны Украины перечислил три возможных сценария завершения конфликта с Россией, которые заканчиваются победой Киева:
Военный эксперт Михаил Ходарёнок усомнился в реалистичности подобных сценариев, а последний и вовсе назвал фантастическим.
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В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.