Экс-руководитель Минфина Великобритании Риши Сунак сообщил, что планирует бороться за пост лидера Консервативной партии и главы правительства королевства.
"Я намерен стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьером", — сказал британский политик.
Вместе с этим он пообещал вернуть доверие граждан. Также чиновник назвал своей целью воссоединение государства.
Ранее журналистка Элли Кук обвинила американского лидера Джозефа Байдена в пренебрежительном отношении к отставке главы правительства Британии Бориса Джонсона. Как отметила представительница СМИ, президент не стал выражать сожаления из-за намерения премьера сложить полномочия.
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