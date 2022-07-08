Бывший глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьера

Экс-руководитель Минфина Великобритании Риши Сунак сообщил, что планирует бороться за пост лидера Консервативной партии и главы правительства королевства.

"Я намерен стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьером", — сказал британский политик.

Вместе с этим он пообещал вернуть доверие граждан. Также чиновник назвал своей целью воссоединение государства.

Ранее журналистка Элли Кук обвинила американского лидера Джозефа Байдена в пренебрежительном отношении к отставке главы правительства Британии Бориса Джонсона. Как отметила представительница СМИ, президент не стал выражать сожаления из-за намерения премьера сложить полномочия.