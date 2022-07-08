Сенатор Ковитиди: новые санкции Канады против РФ — признак политической слабости

Сенатор Ольга Ковитиди высказалась по поводу новых рестрикций, введённых Канадой в отношении России.

Ковитиди назвала эти антироссийские санкции признаком "политической слабости", добавив, что они не приведут ни к чему хорошему.

По мнению парламентария, подобные антироссийские проявления губительно сказываются на отношениях между странами.

"Очевидно, что антироссийская истерия, которая опасным политическим вирусом охватила Европу, разрушает сам принцип универсализма в международных отношениях, лежащий в основе системы ООН, что может привести к непоправимым международным последствиям", — сказала сенатор в беседе с RT.

Ранее Канада анонсировала новые антироссийские санкции, которые включили в себя 15 юридических и 29 физических лиц. В обновлённом перечне оказались, в частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова и патриарх Кирилл.