Президент США Джо Байден пренебрежительно прокомментировал новости об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщила журналистика Элли Кук в статье для издания Daily Express.
"Байден пренебрег данью уважения к Борису в заявлении после отставки премьер-министра", — отметила Кук.
Вместо того, чтобы отдать дань уважения британскому коллеге, Байден в своём заявлении сосредоточился на отношениях между Вашингтоном и Лондоном. Он назвал Британию союзником и другом США и выразил надежду, что страны вместе продолжат бороться с РФ. Однако американский лидер не выразил сожалений по поводу отставки Джонсона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины и выразил надежду, что Лондон продолжит поддерживать Киев.
По словам политолога Евгения Сатановского, об отставке британского прьемьера будет грустить только Зеленский, потому что судьба отобрала у него "партнёра по шоу".
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