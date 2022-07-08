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Реакция Байдена на отставку Джонсона оказалась пренебрежительной

Мир

Президент США Джо Байден пренебрежительно прокомментировал новости об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщила журналистика Элли Кук в статье для издания Daily Express.

Реакция Байдена на отставку Джонсона оказалась пренебрежительной

"Байден пренебрег данью уважения к Борису в заявлении после отставки премьер-министра", — отметила Кук.

Вместо того, чтобы отдать дань уважения британскому коллеге, Байден в своём заявлении сосредоточился на отношениях между Вашингтоном и Лондоном. Он назвал Британию союзником и другом США и выразил надежду, что страны вместе продолжат бороться с РФ. Однако американский лидер не выразил сожалений по поводу отставки Джонсона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины и выразил надежду, что Лондон продолжит поддерживать Киев.

По словам политолога Евгения Сатановского, об отставке британского прьемьера будет грустить только Зеленский, потому что судьба отобрала у него "партнёра по шоу".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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