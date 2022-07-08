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Головатюк: США просили признать наёмников комбатантами для обмена военнопленными

Мир

На комбатантов распространяется Женевская конвенция, а на наёмников, которые решили принимать участие в боевых действиях за деньги, данные международные соглашения не действуют. Об этом заявил полковник запаса Андрей Головатюк, комментируя в беседе с Pravda.Ru обращение США к России по поводу статуса иностранных наёмников на Украине.

Головатюк: США просили признать наёмников комбатантами для обмена военнопленными

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что со стороны Вашингтона "был определённый сигнал", сфокусированный на том, что западные наёмники должны быть причислены к категории комбатантов.

"Некомбатанты по международному законодательству могут быть приговорены к смертной казни только за участие в боевых действиях вне зависимости от того, совершали они какие-то преступления или не совершали", — объяснил член президиума организации "Офицеры России" Головатюк.

Поэтому Вашингтон был вынужден признать участие своих граждан в качестве наёмников на стороне ВСУ, отметил полковник запаса. США хотят, чтобы они были переведены в статус официальных военнопленных для возможного обмена на граждан России в дальнейшем.

Головатюк убеждён, что американские наёмники принимали участие в обстрелах российских военных и обязаны понести за это ответственность в качестве некомбатантов.

"С юридической точки зрения международного права они рассматриваются как наёмники. Сейчас они попали в ловушку. Англия, Франция, Германия, США как раз оказались в этой ситуации, что их граждане признаются наёмниками, и на них не распространяются правила Женевской конвенции", — отметил собеседник Pravda.Ru.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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