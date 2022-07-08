Мэр Чернигова Владислав Атрошенко записал видеообращение, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры в отношении своих подчинённых. По словам Атрошенко, ставленники главы киевского режима планируют захватить власть в регионе.
"Ваши подчинённые пытаются поставить своего человека путём назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, поддержанный почти 80% избирателей, который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников", — заявил он.
Мэр города потребовал от лидера Незалежной вмешаться в ситуацию и оказать поддержку городу. Также Атрошенко считает, что необходимо остановить политическую атаку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.