Мэр Чернигова Атрошенко: ставленники Зеленского хотят сместить меня с должности

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко записал видеообращение, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры в отношении своих подчинённых. По словам Атрошенко, ставленники главы киевского режима планируют захватить власть в регионе.

"Ваши подчинённые пытаются поставить своего человека путём назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, поддержанный почти 80% избирателей, который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников", — заявил он.

Мэр города потребовал от лидера Незалежной вмешаться в ситуацию и оказать поддержку городу. Также Атрошенко считает, что необходимо остановить политическую атаку.