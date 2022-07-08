SavunmaSanayiST: в Турции продолжается строительство боевого корабля для ВСУ

Строительные работы корвета ведёт компания RMK Marine, которая специализируется на строительстве яхт, в рамках выполнения контракта, заключённого в 2020 году. Украине необходимо передать один боевой корабль класса ADA с возможным заказом на ещё три военных судна. Предполагается, что Турция построит только корпус корабля, а оснащение боевыми системами произойдёт в Николаеве.

"Судьба корвета поставлена под сомнение после начала спецоперации России, но его строительство продолжается. Любопытно, как корабль будет достраиваться на Украине, когда придёт время", — отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Эксперты заявили, что оборонный сектор Украины значительно пострадал в ходе военной спецоперации. Не исключено, что в случае неисполнения Киевом условий контракта корабль будет конфискован, отмечается в издании.