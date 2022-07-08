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Песков: заявления о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны

Мир

Заявления Запада о том, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована на поле боя, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: заявления о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны

На встрече с журналистами он напомнил: глава РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы подчеркнул, что Россия всерьёз пока ещё ничего не начинала на Украине.

По словам Пескова, российский лидер хотел донести мысль о несоизмеримых потенциалах РФ и Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента, потенциал России настолько велик, что лишь незначительная его часть задействуется в ходе специальной военной операции.

"Поэтому все заявления западников буквально абсурдны, они добавляют горя украинскому народу", — сказал Песков, комментируя предложения по разрешению украинского конфликта исключительно с помощью боевых действий.

Ранее Путин предупредил западные страны, которые призывают "победить РФ на поле боя", о плачевных последствиях.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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