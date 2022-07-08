Заявления Запада о том, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована на поле боя, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На встрече с журналистами он напомнил: глава РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы подчеркнул, что Россия всерьёз пока ещё ничего не начинала на Украине.
По словам Пескова, российский лидер хотел донести мысль о несоизмеримых потенциалах РФ и Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента, потенциал России настолько велик, что лишь незначительная его часть задействуется в ходе специальной военной операции.
"Поэтому все заявления западников буквально абсурдны, они добавляют горя украинскому народу", — сказал Песков, комментируя предложения по разрешению украинского конфликта исключительно с помощью боевых действий.
Ранее Путин предупредил западные страны, которые призывают "победить РФ на поле боя", о плачевных последствиях.
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