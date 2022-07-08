ВС РФ и НМ ДНР уничтожают позиции ВСУ у Песков и Опытного

Вооружённые силы России совместно с народной милицией Донецкой Народной Республики уничтожают позиции ВСУ у посёлков Пески и Опытное. Об этом сообщили в НМ ДНР.

"Подавлены три огневые точки противника в районах населённых пунктов Пески и Опытное", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боёв за последние сутки также уничтожены две гаубицы противника, в том числе M-777, два бронетранспортёра и до 30 военнослужащих ВСУ.