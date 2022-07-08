Киев пытается заставить Канаду не возвращать оборудование СП-1

Украинское правительство оказывает давление на Канаду, чтобы она не возвращала газовую турбину России ради увеличения поставок российского топлива в Германию.

Об этом, независимо друг от друга сообщили Reuters и украинский новостной сайт "Европейская правда".

По словам источников СМИ, Киев утверждает, что "прецедент ослабит антироссийские санкции".

Напомним, "Газпром" сократил поставки по трубопроводу "Северный поток" до 40% мощности после того, как власти Канады, под предлогом санкций, задержали у себя часть энергетического оборудования Siemens после технического обслуживания.

После того, как Оттава, откликаясь на просьбу Германии, решила вернуть турбину, Киев заявил, что это "плохое решение".

"Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход, — сказал Reuters источник в Министерстве энергетики Украины. — Потому что, если страны не будут следовать решениям, которые они согласовали в отношении санкций, как мы можем говорить о солидарности?”

Оба издания сообщили, что министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от Канады не возвращать турбину, утверждая, что Россия может "и без нее" увеличить поставки газа в Германию, если действительно захочет:

"22 июня министр направил своему канадскому коллеге Джонатану Уилкинсону двухстраничное письмо, в котором он объяснил, что через Украину можно прокачивать больше российского газа", — пишет "Европейская правда".