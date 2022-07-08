Генерал-полковник Ситнов: Россию поддерживает внеземная цивилизация

Генерал-полковник Анатолий Ситнов считает, что России не стоит "наказывать" США, поскольку американцев ожидает взрыв Йеллоустонской кальдеры, после чего они будут вынуждены сбежать.

По его мнению, США отличаются от России тем, что американцы никогда не участвовали в вооружённых конфликтах ради собственной выживаемости. Россия же на протяжении всей истории защищает свой народ и ведёт борьбу за то, чтобы на российскую территорию никто не покушался, отметил Ситнов.

"А американцы могут нанять на войну Англию, немцев, кого угодно, а сейчас тех же зомбированных братьев-украинцев", — объяснил генерал-полковник.

Он считает, что США необходимо регулярно избавляться от лишнего вооружения, поэтому они нуждаются в локальных войнах, чтобы "подарить" ненужный арсенал.

Генерал-полковник полагает, что России оказывает поддержку внеземная цивилизация, а именно жители планеты Нибиру, поэтому русские "могут сделать всё". Ситнов полагает, что с их помощью прекратилась пандемия коронавируса.

"С Нибиру сюда прилетало 15-17 кораблей, которые чистили и делали всё, что надо было сделать. Они даже почистили от космического мусора всё пространство вокруг околоземной орбиты", — заявил он в беседе с argumenti.ru.